аренда кофемашины за 1 руб Заказать тест драйв

Кофемашины в аренду

для офиса, кафе, ресторана и дома

Истинно итальянский эспрессо

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Выгодно
  • Кофемашина предоставляется БЕСПЛАТНО в офисы, салоны, бары/кафе/рестораны, - оплачивается только кофе
  • Доставка кофе машины, ежемесячная доставка кофе, подмена, сервис кофемашин за наш счет. (Москва)
  • Мы работаем напрямую с Италией, - поэтому у нас лучшие цены по рынку
  • В 3 раза выгоднее чем «КОФЕ с СОБОЙ»
Вкусно
  • Плотный, насыщенный, ароматный кофе
  • Высокое качество кофе гарантированно известными итальянскими производителями: Lavazza, illy, Covim, Danesi, Mokarabia и др., - родоначальников и законодателей культуры производства и потребления эспрессо
  • У нас более 60 вариантов кофе капсул, совместимых с капсульной кофемашиной Lespresso.
  • Выберите любой вкус и приготовьте эспрессо без хлопот и забот, всего за 30 секунд.
Удобно
  • Отборный, купажированный, натуральный, молотый кофе, спрессованный в капсуле надежно сохраняет свои свойства и аромат
  • Удобные, надежные, компактные и тихие, профессиональные капсульные кофемашины итальянского производства. Для ежедневного, частого использования
  • Возможность заказать индивидуальное ассорти кофе капсул поштучно
  • Вот уже более 15 лет, тысячи любителей Истинно Итальянского Эспрессо, выбирают именно нас

Профессиональные кофейные решения для любой сферы бизнеса

Салон
Салон
Нужная услуга любимым клиентам в Вашем салоне
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Офис
Офис
В Вашем офисе в любом месте в любое время
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Отель
Отель
Мини кафе в Вашем отеле без хлопот и забот
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Кафе/бар/ресторан
Кафе/бар/ресторан
В Вашем кафе, баре, ресторане. Просто, удобно, надежно и вкусно
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Выставка
Выставка
На Вашем выставочном стенде мы сами доставим и вывезем оборудование
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Аренда кофемашины 1 руб!

Оплачивается только кофе!

Аренда кофемашины
1 руб.
Бесплатная доставка кофемашины и ежемесячная доставка кофе
Сервисно техническое обслуживание

Контракты

Выберите наиболее подходящий вариант для себя!

Контракт 50
2490
руб/мес
50 кофе-капсул*
/месяц
в подарок
Бесплатная доставка**
10 стаканчиков бумажных
10 стиков сахара (по 5 гр.)
10 салфеток и размешивателей

* на выбор из имеющегося в наличии ассортимента кофе-капсул стандартного качества

** в пределах МКАД

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Контракт 100
3390
руб/мес
100 кофе-капсул*
/месяц
в подарок
Бесплатная доставка**
30 стаканчиков бумажных
30 стиков сахара (по 5 гр.)
30 салфеток и размешивателей

* на выбор из имеющегося в наличии ассортимента кофе-капсул стандартного качества

** в пределах МКАД

Заказать
Контракт 200
6390
руб/мес
200 кофе-капсул*
/месяц
в подарок
Бесплатная доставка**
60 стаканчиков бумажных
60 стиков сахара (по 5 гр.)
60 салфеток и размешивателей

* на выбор из имеющегося в наличии ассортимента кофе-капсул стандартного качества

** в пределах МКАД

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Контракт 300
9290
руб/мес
300 кофе-капсул*
/месяц
в подарок
Бесплатная доставка**
100 стаканчиков бумажных
100 стиков сахара (по 5 гр.)
100 салфеток и размешивателей

* на выбор из имеющегося в наличии ассортимента кофе-капсул стандартного качества

** в пределах МКАД

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Кофемашина на краткосрочное мероприятие

Выставки. Презентации. Семинары. Кофе-брейки. Пати.

Мы сами доставим и вывезем кофейное оборудование.

Стандарт
4990
руб
100 кофе-капсул*
Бесплатная доставка**
100 стаканчиков бумажных
Упаковка сахара (100шт. по 5 гр.)
Упаковка салфеток и размешиватели

* на выбор из имеющегося в наличии ассортимента итальянского кофе - более 25 вкусов

** в пределах МКАД

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Бизнес
6990
руб
150 кофе-капсул*
Бесплатная доставка**
200 стаканчиков бумажных
2 упаковка сахара (100шт. по 5 гр.)
2 упаковка салфеток и размешиватели

* на выбор из имеющегося в наличии ассортимента итальянского кофе - более 25 вкусов, в том числе 30 кофе-капсул класса Премиум

** в пределах МКАД

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Аренда кофемашины
2290
руб
* аренда машины без кофе-капсул
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Закажите тест-драйв кофемашины на 30 дней и попробуйте!

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