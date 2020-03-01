Истинно итальянский эспрессо
Оплачивается только кофе!
Выберите наиболее подходящий вариант для себя!
* на выбор из имеющегося в наличии ассортимента кофе-капсул стандартного качества
** в пределах МКАД
* на выбор из имеющегося в наличии ассортимента кофе-капсул стандартного качества
** в пределах МКАД
* на выбор из имеющегося в наличии ассортимента кофе-капсул стандартного качества
** в пределах МКАД
* на выбор из имеющегося в наличии ассортимента кофе-капсул стандартного качества
** в пределах МКАД
Выставки. Презентации. Семинары. Кофе-брейки. Пати.
Мы сами доставим и вывезем кофейное оборудование.
* на выбор из имеющегося в наличии ассортимента итальянского кофе - более 25 вкусов
** в пределах МКАД
* на выбор из имеющегося в наличии ассортимента итальянского кофе - более 25 вкусов, в том числе 30 кофе-капсул класса Премиум
** в пределах МКАД